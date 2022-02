Oude bioscoop in Genk centrum wordt creatieve broeihaard voor jong talent

Een groep laatstejaarsstudenten Productdesign van LUCA School of Arts, verenigd in “Geraas”, trok zijn stoute schoenen aan. Ze klopten aan bij de Stad Genk met een plan voor het voormalige pand van Trios in Genk centrum. “We waren blij met het voorstel van de studenten om een creatief werkhuis in te richten”, zegt schepen van Jeugd Karel Kriekemans (CD&V). “Samen met de jongeren van Geraas en LUCA zullen we de komende maanden hard werken aan de uitbouw en opening van het werkhuis als creatieve denk- en ontmoetingsruimte voor jonge denkers en makers.”