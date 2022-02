Ooit de meest winstgevende ter wereld: omstreden Pangunamijn na dertig jaar opnieuw open

De Pangunamijn is gelegen in Bougainville, een autonome regio in het oosten van Papoea-Nieuw-Guinea. Ooit was het één van de meest winstgevende koper- en goudmijnen ter wereld. Jarenlang stond de mijn onder Australisch bestuur, met de overheid van Papoea-Nieuw-Guinea en Bougainville (in beperkte mate) als aandeelhouder. Dan al was de site onmisbaar voor de lokale economie, met zo'n 12% aandeel in het BNP van Nieuw-Guinea, maar de bevolking uitte alsmaar vaker haar toenemend ongenoegen en in 1989 sloot de mijn de deuren.