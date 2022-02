Podcast: Leiderschap in turbulente tijden. Is Amerikaanse president Joe Biden een nieuwe Roosevelt of Johnson?

Joe Biden droomde als kind al van het presidentschap. Maar hij stotterde en moest veel weerstanden overwinnen. Hij werd heel jong senator, amper 30 jaar oud, en was toen al weduwnaar. Hij moest over het verdriet zien heen te komen van een zoon die overleed aan kanker, en werd uiteindelijk pas op zijn 79ste president. Hij versloeg de omstreden Donald Trump.



In deze klankreis door heden en verleden zoekt VS-corrspondent Björn Soenens naar de parallellen en de verschillen tussen de drie presidenten, allemaal leiders in hele turbulente tijden. Dit is aflevering 32 in de podcastreeks "Björn in the USA". De vertelling is van Björn Soenens, de montage is van Daan Wallis.