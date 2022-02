Russische president Poetin wil minder NAVO in Oost-Europa, maar krijgt het omgekeerde: de NAVO versterkt zijn oostflank

De nervositeit rond een mogelijke Russische aanval op Oekraïne is de laatste uren sterk opgelaaid. Het westers bondgenootschap van de NAVO maakt zich al jaren zorgen over de dreigende Russische opstelling, en is daarom juist geleidelijk meer manschappen en middelen gaan ontplooien in de oostelijke lidstaten. Die NAVO-aanwezigheid is de Russische president Vladimir Poetin een doorn in het oog. Maar juist door zijn verzet en dreigende taal lokt hij een nog grotere inzet uit van NAVO-troepen. Een overzicht van wat er al was en wat er nu nog bij komt.