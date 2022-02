Politie uit 15 Antwerpse gemeentes zet burgers in voor diefstalpreventie

Drie politiezones uit de provincie Antwerpen gaan burgers opleiden om diefstalpreventie te geven. "Helaas zien we nog te veel woninginbraken met diefstal", zegt korpschef Yvo Vereycken op Radio 2 Antwerpen. "Daarom slaan we met de zones Hekla, Minos en Rupel de handen in elkaar om burgers op te leiden. Als vrijwilliger kunnen ze andere mensen preventief tips geven tijdens een huisbezoek. Dat kan ook nadat mensen slachtoffer zijn geworden. van dieven."

Maar is dat geen taak voor de politie zelf? "Het klopt dat onze agenten altijd aanbieden om tips te geven aan slachtoffers van een woninginbraak. Maar we vinden dit initatief een meerwaarde. We kunnen de burger betrekken en het werk voor de politie verlichten", meent Vereycken.