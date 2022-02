Portugese politie verijdelt aanslag van student op medestudenten in Lissabon

De antiterreureenheid van de gerechtelijke politie heeft in de woning van de verdachte, in de wijk Olivais in Lissabon, behalve wapens, zoals messen, bogen en pijlen, ook zijn schriftelijke voorbereidingen in beslag genomen. Vrijdag wordt hij een eerste keer verhoord, uitgerekend de dag waarop hij de aanslag plande, volgens de krant Publico.

De Portugese politie zou op de hoogte gebracht zijn door buitenlandse autoriteiten. Die hadden op het darknet en op sociale media aanwijzingen gevonden voor een terreuraanslag in Lissabon. Publico weet verder nog dat de verdachte een "geestelijk verwarde persoon" is. Het zou gaan om een stille, teruggetrokken en introverte jongen, afkomstig uit een bergdorp in het noorden van Portugal. Zijn motieven zijn nog onduidelijk.