Drugsproces tegen "Frank de Tank" en "dikke Nordin" stilgelegd: advocaaat legt wrakingsverzoek neer

Het proces is nu stilgelegd. In principe heeft de rechter die de zaak voorzit eerst zelf 48 uur de tijd om aan introspectie te doen en te beslissen of ze blijft zitten of niet. Als de rechtbank opstapt moeten er een andere rechter gezocht worden, die zich eerst nog moeten inwerken in het dossier. Blijft de rechter zitten buigt het hof van beroep zich wellicht de komende weken over de wrakingskwestie. Hoe dan ook ligt het proces enkele weken stil en zal het vertraging oplopen.