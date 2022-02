Protest aan poorten Luminus in Gent tegen hoge energieprijzen

"Wij betalen woekerprijzen, zij behalen woekerwinsten! Dit systeem werkt niet" of "Weer niets nieuws gekocht!": de actievoerders maakten met hun boodschappen duidelijk dat er iets moet veranderen aan de energieprijzen. Die swingen steeds meer de pan uit met maandelijkse voorschotten die de kaap van 450 euro vlot overschrijden. "We krijgen de hele tijd meer berichten van mensen die het niet meer volhouden", zegt Filip De Bodt, die de actie aan Luminus in Gent organiseerde. "Het gaat dan niet alleen over mensen in armoede, maar ook om alleenstaanden en mensen die aan het minimumloon werken."