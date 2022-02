Provinciegouverneur wil dat meer gemeenten aan burenbemiddeling doen

Een buurbemiddelaar is een vrijwilliger die de buren probeert samen te brengen om het probleem samen op te lossen. "Op die manier wordt de werkdruk van politie, vredegerecht en hulpverlening verlicht." Maar de gouverneur ziet ook voordelen op langere termijn. "Als buren weer met elkaar praten en communiceren, zullen ze in de toekomst ook beter overeenkomen. Eens het contact met de buur hersteld is, worden dagelijkse problemen opnieuw bespreekbaar en spanningen in de toekomst makkelijker vermeden,” aldus nog de provinciegouverneur.