Ruim kwart van gecontroleerde horecazaken krijgt 450 euro boete voor overtreden coronaregels

Eerst het goede nieuws: tijdens controles van 16 december tot 8 februari blijkt bijna de helft van de gecontroleerde horecazaken helemaal in orde met de coronamaatregelen: mondmaskers, CO2-meters, voldoende ventilatie en maatregelen voor handhygiëne.



Maar bij ruim een kwart van de horecazaken worden er zware overtredingen vastgesteld en krijgen de uitbaters een boete van 450 euro. Het gaat vooral om het ontbreken van CO2-meters (in 32 procent van de gevallen) en mondmaskers (in 18 procent van de gevallen). Dat laatste is een forse verslechtering tegenover vorige controleperiodes.