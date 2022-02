Tekort aan gele en blauwe vuilniszakken bij Limburg.net vanaf 21 februari opgelost

Sinds dit jaar zijn er nieuwe blauwe pmd-zakken met een wit lintje in gebruik in Limburg. Dat is nodig omdat er een nieuw ophaalsysteem is en daarvoor moesten er ook nieuwe zakken komen. Vorig jaar al kon Limburg.net de grote vraag naar die nieuwe zakken niet aan. Maar nu is er goed nieuws, want vanaf 21 februari zouden er opnieuw grotere leveringen van de blauwe zakken kunnen gebeuren.