Tunnel aan Unescorotonde voor voetgangers en fietsers in Brugge

De Unescorotonde is een grote rotonde met vlaggetjes wanneer je Brugge binnenrijdt. "De aanpassingen zijn erg nodig", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V): “Op bepaalde tijdstippen dwarsen er 2.000 tot 2.500 voetgangers per uur daar de ring. Daar komen nog eens 15.000 fietsers per dag bij die in de omgeving van het station rijden. Het is dus de bedoeling dat die voetgangers en fietsers onder die ring door gaan in een heel brede tunnel, die aan de andere kant van de ring uitmondt op de groene vesten van Brugge”.

Vandaag worden de plannen in detail voorgesteld aan de buurtbewoners en lokale handelaars. Die kunnen eventuele opmerkingen of bedenkingen bij de plannen doorgeven tot midden maart. Normaal gezien beginnen de werken dan binnen een jaar of 2.