Sybe uit Kuurne start traject als alleenstaande wenspapa: "Zelf  draagmoeder en eiceldonor gevonden"

Het ziekenhuis assisteert ook op juridisch vlak, want in België bestaat er geen duidelijke wetgeving rond draagmoederschap. Zo'n procedure opstarten heeft belangrijke juridische gevolgen, en de wensouders en draagmoeder kunnen die maar beter op voorhand kennen. "We raden daarom alle partijen aan om contact op te nemen met een jurist. In ons land val je in zo'n geval automatisch op het afstammingsrecht. Dat betekent dat de draagmoeder de wettelijke ouder is. En als zij gehuwd is, wordt haar partner ook genoteerd als wettelijke ouder. Er is dan altijd een adoptieprocedure nodig om dit wettelijk te regelen."