Zwaar verbrande peuter Mats uit Kortemark niet meer op intensieve zorgen

De moeder van de peuter was het bad aan het voorbereiden voor hem en zijn zus, ze moest er nog koud water bij doen. Maar ondertussen ontsnapte hij aan haar aandacht en viel erin. 85 procent van zijn lichaam raakte verbrand. Hij werd een tijdlang in kunstmatige coma gehouden op de afdeling intensieve zorgen van het brandwondencentrum. Maar hij heeft die afdeling nu mogen verlaten, zegt papa Birger De Smet: “Hij is wakker geworden rond Nieuwjaar. Hij was heel suf door de pijnstillers, maar hij probeerde onmiddellijk een handje te geven en ons te knuffelen. Het was een enorme opluchting om met hem interactie te hebben en hem later echt te kunnen vastpakken”.