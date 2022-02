Arbeidseconomoon Stijn Baert gelukkiger na "vergadervrije week", "maar ik besef dat niet iedereen die luxe heeft"

Baert heeft dit semester nog twee weken vergadervrije weken ingepland, maar beseft dat niet iedereen de luxe heeft om dat zomaar te doen. Hij is daarom in gesprek met Ugent@work, dat onderzoek voert rond werk en arbeidsmarkt, om te kijken of zijn persoonlijk experiment kan uitgebreid worden naar een wetenschappelijk onderzoek op grotere schaal.

"Een week niet vergaderen werkt goed voor mij, maar de vraag is natuurlijk of dat ook voor anderen zo zou zijn. We willen daarom graag onderzoeken of het effectief werkt en welke werknemers er dan baat bij zouden hebben. Dan pas kan je beleidsadvies gaan geven en kunnen bedrijven dat misschien ook implementeren op de werkvloer."