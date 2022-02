Verhoogd politietoezicht in Gooik nadat kinderen achtervolgd werden door “vreemde man”

Op 2 februari stapte een meisje van 9 jaar alleen door de Dorpsstraat van Gooik. Ze was op weg naar een vriendin om samen naar de balletles te gaan. Maar onderweg zou het meisje gevolgd zijn door een “vreemde, in het zwart geklede man". De politie werd meteen op de hoogte gebracht. De dag nadien kwam een gelijkaardige melding binnen, deze keer uit de Torenstraat. Er is nooit fysiek of verbaal contact geweest tussen de verdachte en de kinderen.