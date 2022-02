Wat als patiënten en dokters elkaar niet goed begrijpen? Gentse studenten bedenken apps en tools

Dolox sleepte dus niet enkel de publieksprijs binnen, maar overtuigde ook de experten in de jury met hun toestelletje. "Wij zien veel potentieel en we denken dat jullie een probleem gevonden hebben waar er nog geen concrete, goeie oplossingen voor zijn", loofde de jury. En daar is Amber, één van de studenten uit het team heel blij om: "Waw, we hadden het nooit verwacht. We zijn heel blij, want we staan heel erg achter ons project. De adrenaline raast door ons lijf. Iedereen in ons team is uitgelaten."