Voorlopig nog geen carnavalsstoeten in Kasterlee, zelfs al komen er versoepelingen

"Zolang de coronabarometer rood of oranje kleurt, moet je ook in openlucht werken met een Covid Safe Ticket", verduidelijkt burgemeester Ward Kennes (CD&V). "Als er een afgesloten parcours is, kan je dat makkelijk controleren, maar wij kunnen dat onmogelijk opleggen of controleren op de openbare weg." Bovendien zijn de scholen zelf volgens de gemeente geen vragende partij om kinderen van verschillende klassen en scholen te mengen.