Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? Laat het ons weten, wij zoeken een antwoord

Het Overlegcomité van alle regeringen heeft beslist dat we overschakelen naar code oranje. Dat betekent soepelere regels voor evenementen, vrijetijdsactiviteiten en horeca. Verder wordt telewerk een aanbeveling in plaats van een verplichting en moeten kinderen jonger dan 12 niet langer een mondmasker dragen. De maatregelen gaan in op vrijdag 18 februari, de mondmaskers voor kinderen verdwijnen een dag later. Alle versoepelingen vind je in onze liveblog. Heb jij nog vragen? Stuur ze ons via onderstaand formulier.