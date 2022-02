Vrijgezel Carla: "Valentijn is de enige feestdag waarop singles eens geen cadeau hoeven te kopen"

Het meest van al pleit Carla voor meer dagen waarop singles in de schijnwerpers staan. "In de Verenigde Staten is dat al meer ingeburgerd: daar heb je 'friendsgiving' en op 13 februari, de dag voor Valentijn, bestaat er sinds een aantal jaar 'Galentine's day', een dag waarop single vriendinnen vieren dat ze single zijn. Maar in België bestaat zoiets niet. Maar waarom zouden er niet meer dagen komen om een single in the spotlights te zetten? Bij een carrièrefeest bijvoorbeeld, of als je promotie krijgt of als je 10 jaar single bent."