Werklozen worden ingezet op boerderij in Watou: "Een job in een melkveebedrijf biedt veel kansen"

5 werkzoekenden zijn meegestapt in de kennismakingsweek. Nick Buyse uit Lendelede is 35 jaar en ondertussen al anderhalf jaar werkzoekend. "Ik verloor mijn job in de horeca door corona. Via de VDAB kwam ik in contact met deze opleiding. Het leek mij wel interessant. Je zit in de natuur, in open lucht en je bent met dieren bezig. Het ziet er een job uit met veel variatie. Als mijn lichaam het aankan - ik heb een nieuwe heup - dan zie ik het volledig zitten."

Toeval of niet, uitsluitend mannen volgden deze week de opleiding. Ilse Louwagie: "De laatste jaren is de job veel geëvolueerd, er is meer en meer aandacht voor ergonomie. De fysiek zware taken zijn toch al beperkter geworden. De job is ook perfect haalbaar voor vrouwen."