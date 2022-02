Wout (27) uit Kessel-Lo is Homo Universalis en mag een jaar lang gratis reizen

Wout Vanroose bleek het beste geheugen te hebben tijdens het spannende finalespel waarbij de twee finalisten elk zoveel mogelijk namen van de 98 afvallers moesten opnoemen. Dat leverde hem de titel van "Homo Universalis" op: hij wint zo een reischeque van 18.000 euro.

In een wekenlange selectie verloor Wout geen enkele proef. Dat had onder meer te maken met Wout zijn hobby als circusartiest. "Bij veel proeven moesten we dingen gooien en vangen, en ik ben jongleur, dus die proeven waren heel simpel voor mij", vertelt Wout aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Toch waren er ook proeven die hem bijna de das om deden. "De moeilijkste proef was ongetwijfeld de voorlaatste opdracht met het besturen van de boenmachines. Ik zette die machine aan en die ging naar achteren. Ik duwde dus naar voor, maar in plaats van naar voor ging de machine naar links. Blijkbaar zitten die machines zo in elkar. Toen dacht ik dat het daar ging eindigen."