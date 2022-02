Benzineprijs breekt opnieuw records, maar hoe komt dat? Sectorfederatie: "Spanning Rusland en Oekraïne is een factor"

Hoelang de prijzen nog zullen blijven stijgen hangt dus ook af van al die factoren, aldus Schrans. In ons land is het wel zo dat er afspraken zijn over die maximumprijzen. Schommelingen op de markten zijn dus niet meteen de dag erna voelbaar aan de pomp.

Of mensen de afgelopen weken door de prijsstijging hun rijgedrag hebben aangepast wist Schrans nog niet. "Over enkele maanden hebben we daar cijfers over", besluit hij.