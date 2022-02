Buitenlandse Zaken raadt Belgen in Oekraïne aan land te verlaten

Gisteren zei de Amerikaanse regering dat een Russische invasie van Oekraïne op handen is. Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan riep de Amerikanen die nog in Oekraïne zijn op het land "binnen de 24 tot 48 uur" te verlaten. In België houdt Buitenlandse Zaken het op een situatie die "uiterst onvoorspelbaar" is.

Ondertussen zegt de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten dat de beweringen van de VS "absoluut ongegrond" zijn en "niet gestaafd door bewijzen". "Het Russische leiderschap heeft verschillende keren verklaard dat ons land niemand gaat aanvallen", zegt Anatoly Antonov op de Facebookpagina van de Russische ambassade.