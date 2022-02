Café vernoemd naar draak Margriet op het belfort opent deuren: “De draak waakt over de klanten”

“Sinds mijn achttiende vertoef ik in de horecawereld. Ik werkte in Bierhuis de Brouwzaele, de Overpoort in Gent, Sfeerkaffee Paljas, De Oude Veemarkt, B’artiest en Leroy Breweries in Ieper. Nu open ik voor het eerst mijn eigen zaak na een pop-up zomerbar in Sint-Juliaan twee jaar terug.”

De ondertekening van het huurcontract gebeurde een jaar geleden. “Ik heb veel veranderd aan de voormalige horecazaak in dit pand. De stenen toog is afgebroken en de gevel werd opgefrist, om maar enkele zaken te noemen. Toen ik eraan begon, had ik nooit durven denken dat we nu nog steeds over corona zouden spreken”, zegt Tom.