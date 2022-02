Wie is winnaar "Dancing with the stars"? "Ik weet even niet wat zeggen, het was een stressvol moment" 

De jury was het roerend eens: Nina Derwael was de beste van deze wedstrijd. Ze sloot de avond af met de hoogste score. "Jij bent een danseres", was hun besluit. Maar de jury had in deze aflevering niets te zeggen. Het was het pubiek dat besliste wie deze wedstrijd zou winnen.

In de eerste ronde danste Derwael een paso doble op de beats van Mäneskin en een Braziliaanse samba. De samba werd door de jury bestempeld als een winnaarsdans. Ze kreeg er de maximumscore van 40 punten voor.