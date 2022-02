Dronken man doodgereden door trein: "We gaan uit van ongeval"

Het parket van Halle-Vilvoorde vertelt dat het slachtoffer een inwoner is van Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Hij woonde in de buurt van de spoorweg. Voor het ongeval zou hij ruzie gemaakt hebben over geluidsoverlast. Volgens getuigen was de man eerst op een trein gaan zitten, om vervolgens uit te stappen en heen en weer te lopen op en aan de perrons. Rond 23u30 uur belandde het slachtoffer op de sporen en werd hij doodgereden door een voorbijrazende trein.

"De man is vermoedelijk in dronken toestand op de sporen gevallen”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. "Er werd op dat moment nog een verwittiging naar de treinbestuurder uitgestuurd, maar het was helaas te laat om de trein nog tijdig te laten stoppen."