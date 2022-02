Duizenden agenten ontplooid in en rond Franse hoofdstad Parijs om "vrijheidskonvooien" tegen te houden

In en rond Parijs zijn duizenden politieagenten op de been om te verhinderen dat demonstranten van de zogenoemde vrijheidskonvooien de Franse hoofstad binnenrijden. Bij verschillende invalswegen zijn al honderden voertuigen tegengehouden, zegt de Franse politie. Ook in andere landen zijn zogenoemde vrijheidskonvooien onderweg. In Nederland blokkeren vrachtwagens het Binnenhof in Den Haag.