James Webb-telescoop stuurt zijn allereerste foto én eerste selfie door

"De uitdaging was tweeledig. Bevestigen dat de NIRCam (Near Infrared Camera) klaar was om licht van hemellichamen op te vangen, en het licht van dezelfde ster in elk van de 18 primaire spiegelsegmenten identificeren", zegt Lee Feinberg, die alle optische elementen van de telescoop controleert. "Het resultaat is een beeldmozaïek van 18 willekeurig georganiseerde stippen van sterlicht."



Bovendien zijn de wetenschappers van de NASA er ook in geslaagd om de James Webb-telescoop een selfie te laten nemen. Het is een beeld van een gespecialiseerde lens in de NIRCam die alleen foto's maakt van de spiegelsegmenten, en niet van het heelal zelf. Die functionaliteit wordt enkel gebruikt door ingenieurs, onder meer in het proces van afstellen.