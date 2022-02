Fietstunnel onder spooroverweg Langdorp ook voor paarden

Spoorwegbeheerder Infrabel gaat een fietstunnel aanleggen onder de spooroverweg in Langdorp bij Aarschot. De tunnel zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers de sporen niet meer hoeven over te steken waardoor het veiliger wordt.

De tunnel zal groter zijn dan normaal zodat ook paarden doorkunnen. "De fietstunnel wordt 3,20 meter hoog en 5 meter breed zodat ook ruiters de tunnel kunnen gebruiken want dit traject is gelegen op een paardenroute", vertelt schepen Gerry Vranken (Open VLD). "Ook de verlichting in de tunnel en het soort ondergrond worden paardvriendelijk."



"We hopen volgend jaar met de bouw te kunnen beginnen", gaat de schepen verder. "En dan willen we aansluitend ook verder de fietssnelweg aanleggen. Dat gaat een grote troef zijn voor het fietstoerisme in de gemeente en ook voor mensen uit de buurt die paarden hebben."