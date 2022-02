Riemst gaat de Visésteenweg veiliger maken voor fietsers en voetgangers

In Riemst zal binnenkort de Visésteenweg heringericht worden. De Visésteenweg is een gewestweg die Riemst met Bitsingen en Wezet verbindt. Op enkele plaatsen, zoals het traject door Zichen-Zussen-Bolder, is de steenweg niet veilig genoeg. "De steenweg doorkruist drie dorpen en is nu ingericht als een brede weg met veel plaats voor auto's. Er is destijds weinig rekening gehouden met fietsers en voetgangers", vertelt de burgemeester van Riemst, Mark Vos (CD&V). "We gaan veilige oversteekplaatsen en gescheiden fiets -en voetpaden aanleggen, zodat ze de weg veilig kunnen doorkruisen."