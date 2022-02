Gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst meer dan 800 euro per maand 

Een appartement huren in Vlaanderen is 3,1 procent duurder geworden. Maar in Mechelen (+7,1 procent tot 874 euro) en Genk (+5,6 procent tot 744 euro) zijn de prijzen het sterkst gestegen. "In Mechelen is de gemiddelde huurprijs voor appartementen in twee jaar tijd met bijna 100 euro gestegen", zegt Thijs. "Dat komt door de vele nieuwbouw en door zijn ligging op de dure as Brussel-Antwerpen, waardoor mensen opschuiven naar Mechelen. Mechelen heeft ook een bijzondere aantrekkingskracht, de stad is aantrekkelijker geworden."