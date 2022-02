Jonge dansertjes laten haren knippen voor balletjuf Clara (24) met haaraandoening

De negenjarige Irene Huys laat vandaag welgeteld 25 centimeter van haar lange lokken knippen. "Ik vind het best tof, want zo steunen we juf Clara en mijn haar groeit toch terug", vertelt Irene. "Onze juf draagt tijdens de balletles een doek op haar hoofd, maar wij zeggen daar niets van, want we vinden dat eigenlijk heel normaal. Het belangrijkste is dat ze zich goed voelt."