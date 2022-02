Inwoners Kluisbergen leggen verkeerspijnpunten bloot in groot mobiliteitsonderzoek

Opvallend: bij de vraag waar in de gemeente te snel gereden wordt, blijken veel mensen de Parklaan aan te duiden. Toch blijkt, na metingen met onbekende en onherkenbare toestellen, dat de gemiddelde snelheid daar 41 km/uur is, terwijl je er 50 km/uur mag rijden. Objectief gezien is het dus geen geen racebaan, het subjectieve gevoel ligt wel anders.

Ook het centrum van Ruien is voor veel mensen een probleem qua snelheid. Daar is de gemiddelde snelheid 34 km/uur, de overgrote meerderheid rijdt er zelfs trager dan 42 km/uur. Terwijl je er best 50 km/uur mag rijden. Een stukje sneller dus.