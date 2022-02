Knack-journalist net terug uit Oekraïne: "Lokale bevolking begrijpt niet waarom er in het Westen zo'n paniek heerst"

Verschillende landen riepen vandaag of de voorbije dagen hun burgers op om Oekraïne te verlaten. Ook België deed die oproep vandaag. Als de aanwezigheid niet absoluut noodzakelijk is, verlaat je best zo snel mogelijk het land, was de boodschap van de FOD Buitenlandse Zaken.

"De melding die we kregen, duidt erop dat een grote aanval vanuit drie fronten nu mogelijk is", klonk het bij premier Alexander De Croo (Open VLD) in het VTM-nieuws: "We vragen Belgen met aandrang Oekraïne te verlaten. De enige mensen die blijven, zijn degenen voor wie dat écht essentieel is. Ook ons ambassadepersoneel blijft ter plaatse."