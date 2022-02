Manneke Pis krijgt 1083ste kostuum niet toevallig van gemeente Ganshoren

Een hele delegatie van Ganshoren zakte af naar de onthulling, maar ook enkele nieuwsgierige buurtbewoners kwamen een kijkje nemen. Zoals Jacky Maes: "Ik woon recht tegenover Manneke Pis. Al heel lang, ik mag zeggen dat ik de oudste inwoner ben van de straat. Dat is fijn, want ik zie heel de wereld die Manneke Pis bezoekt. En al die verschillende kostuums zijn erg leuk. Gelukkig is het 'nen brave', ons Manneke. Hij valt de dames nooit lastig (lacht)."

Manneke Pis draagt nog heel de dag zijn kostuum uit Ganshoren, daarna verhuist het naar zijn kleerkast in het Museum van de stad Brussel. Dat is gelegen in het Broodhuis, op de Grote Markt, waar je alle outfits kan bewonderen.