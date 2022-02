Oekraïne roept bevolking op om kalm te blijven, vanavond overleg tussen presidenten Biden en Poetin

"Het doel van de oefening is om de kust van het schiereiland Krim, de basissen van de militaire vloot en de economische sectoren van het land te verdedigen tegen mogelijke militaire bedreigingen."



Rusland had vorige maand militaire oefeningen aangekondigd voor januari en februari in de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, de Middellandse Zee en de Noordelijke IJszee, maar ook in de wateren die grenzen aan het Russische grondgebied. Momenteel vinden ook oefeningen plaats in Wit-Rusland, aan de grens met Oekraïne en de Europese Unie.