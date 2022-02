Federaal parket overweegt om zelf agenten naar Peru te sturen om te zoeken naar vermiste Natacha (28)

Het federaal parket benadrukt dat het vertrouwen heeft in de zoektocht door de Peruviaanse politie naar de 28-jarige Natacha, maar zou nu toch aansturen om zelf speurders te sturen. De vrouw uit Linkebeek is al drie weken spoorloos. Ze was op reis in Peru en zou alleen vertrokken zijn op een trektocht door een bekende kloof daar. Maar daar zou ze nooit van teruggekeerd zijn.