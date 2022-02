Federale politie roept op om maandag Brussel te vermijden omwille van verwachte "vrijheidskonvooien"

Aan iedereen die maandag 14 februari niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie dan ook aan om het Hoofdstedelijk Gewest en de ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in Brussel moet zijn, neemt best het openbaar vervoer. Nu al wordt er via verschillende signalistieborden aan tunnels in Brussel opgeroepen om maandag niet met de auto richting Brussel te komen.