PVDA Ninove roept voorbijgangers op te toeteren voor een btw-verlaging op gas en elektriciteit

Vanaf 10 uur stond aan het kruispunt van de Elisabethlaan met de Centrumlaan in Ninove (ter hoogte van La Lorraine) een groepje actievoerders van PVDA. Ze hadden borden en spandoeken bij met daarop de eis om de btw op elektriciteit en gas permanent te verlagen. "We willen dat die permanent van 21 naar 6 procent gaat", legt De Maeseneer uit. "Elektriciteit en gas zijn geen luxeproducten zoals kaviaar en champagne, maar het zijn basisbenodigdheden, dus de btw moet lager. Niet enkel in de zomer maar ook in de winter."

Bestuurders die het met hen eens waren, toeterden er op los. "Je voelt dat het leeft bij de bestuurders, zeker als ze hun factuur krijgen. Dat is mensen in de armoede duwen en dat kan niet."