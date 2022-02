Restaurant maakt plaats voor kantoorgebouwen, maar Zandwegemolen uit 1860 blijft

Al sinds 1860 is de Zandwegemolen een belangrijk herkenningspunt in de Brugse deelgemeente Sint-Pieters. Niet moeilijk met een hoogte van 26 meter. De vlucht van de molen, de afstand van de top van de ene wiek tot de top van de overliggende, is 26,4 meter. Daarmee een van de grootste molens van ons land.

De Zandwegemolen was dan ook hét uithangbord van het gelijknamige restaurant van Johan Commeyne, die de zaak in 1995 overnam. Sindsdien ontfermden hij en zijn vader Marc zich over de molen, die zich op dat moment in slechte staat bevond. De molen had op dat moment al een halve eeuw geen wieken meer en ook het houtwerk binnenin was aan vernieuwing toe.

(Lees verder onder de foto.)