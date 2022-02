Geen treinverkeer tussen Hasselt en Leopoldsburg dit weekend door afbraak spoorbrug in Beringen

In Beringen moeten in totaal vier bruggen verhoogd en/of aangepast worden. De brug in de Stationsstraat is als eerste aan de beurt. Dat vertelt Frédéric Petit van Infrabel: "Het weggedeelte van de brug hebben we al afgebroken. Nu wordt de stalen constructie doorgesneden. Dat zal gebeuren met een grote kraan. Die zal de constructie weghijsen en dan worden de brugpijlers nog afgebroken."