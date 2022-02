Stad Antwerpen gaat makelaars sensibiliseren om discriminatie op huurmarkt aan te pakken

Concreet gaat de stad dus tools aanbieden om ervoor te zorgen dat makelaars en verhuurders minder discrimineren. "Soms weten ze bijvoorbeeld niet wanneer ze discrimineren of wanneer een woning niet toegankelijk genoeg is voor iemand met een fysieke beperking. De opleidingen moeten dat duidelijk maken", zegt Bachar. "We kiezen bewust voor een sensibiliserende aanpak, omdat we willen werken aan de mindset van makelaars die discrimineren. We willen hen doen reflecteren over hun gedrag en er zo voor zorgen dat ze het beter gaan doen."

De stad gaat ook een een inventaris opmaken van woningen die toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Intussen laat Antwerpen ook opnieuw een meting uitvoeren door onderzoekers van de VUB. Die moet uitwijzen of de sensibilisering effectief tot minder discriminatie leidt.