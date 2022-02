Borden trajectcontroles verdwijnen, burgemeester Glabbeek woest om "Big Brother-toestanden"

Het Agentschap Wegen en Verkeer haalt op verschillende plaatsen de waarschuwingsborden weg die trajectcontroles aankondigen. Dat is tegen de wil van de burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij). "Dit was niet de afspraak en we verzetten ons tegen deze geniepige controles", klinkt het. In Limburg klagen intussen verschillende inwoners over de vele boetes die ze door de nieuwe aanpassing hebben gekregen.