Werknemers Gents bedrijf planten 3.000 bomen in Brakel: "Eindejaarsgeschenk klanten én teambuilding personeel"

Een alternatief eindejaarsgeschenk, dat noemt Jeroen Coussement het kleine bos dat hij vanmorgen samen met z'n personeel aanplantte in Brakel. "In plaats van een geschenk te geven aan onze klanten, hebben we eind vorig jaar beslist om een bos aan te planten. Zo geven we wat zuurstof aan hen en dragen we ons steentje bij aan de duurzaamheid", steekt Coussement van softwarebedrijf Factry van wal. "Een aantal van onze werknemers is van de streek van Brakel en wist dat hier nog een bos moest aangeplant worden. Dan hebben we maar beslist om die bomen hier te schenken, en te planten op een braakliggend terrein aan de Hutte in Brakel."