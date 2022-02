Nieuwe natuurloop in Lommel: al sportend dichter bij de natuur

Sportliefhebbers kunnen in Lommel vanaf nu genieten van een nieuwe natuurloop die verschillende Lommelse natuurgebieden doorkruist. "Goed voor de mentale gezondheid om eens te komen joggen", zegt Vlaams minister Zuhal Demir (NV-A). "We investeren vanuit Vlaanderen veel in de natuur en het is mooi om dan ook mensen toegang te kunnen geven tot die prachtige natuur die we hebben. Op deze nieuwe route kunnen mensen komen genieten van de natuur én ondertussen sporten. Die combinatie is een geweldig medicijn tegen stress en burnouts."