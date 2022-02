Amerikaanse president Biden verzekert Oekraïense president Zelenski van steun

Ondertussen is er in Oekraïne zelf niet veel te merken van de spanningen. "Er is geen verhoogde aanwezigheid van veiligheidsdiensten zichtbaar", zegt VRT NWS-verslaggever Tom Van de Weghe die in de hoofdstad Kiev is. "De mensen zijn hier gaan shoppen zoals in een normaal weekend. De dreiging houdt hen absoluut niet tegen om naar buiten te komen."

"Als je tegen de mensen praat, zijn ze er wel mee bezig, maar ze lijken niet te geloven dat Rusland tot een aanval zou overgaan. De oproep tot kalmte van de Oekraïense regering lijkt te werken."

Gisteren schrapte de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM alle vluchten van en naar Kiev. "Dat wordt hier beschouwd als onnodige paniekvoetbal. Het houdt toeristen en zakenmensen weg uit Oekraïne, vindt men hier. Daardoor dreigt het land heel wat inkomsten te missen en gaat de economie er verder op achteruit."