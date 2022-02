Bewoners verzetten zich tegen komst van 10 loodsen naast Casino Mol: "Veel beton en weinig groen"

De bewoners van de citéwijk in Mol-Gompel verzetten zich tegen de komst van tien loodsen naast het Casino in de Owenslei. Projectontwikkelaar Smets Investmaatschappij in Retie heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. In de loodsen zouden KMO's hun intrek moeten nemen, maar daar zijn de omwonenden niet mee opgezet. De wijk hangt vol spandoeken met protestleuzen en de buurtbewoners hebben ook bezwaarschriften opgesteld.

De bewoners vrezen vooral meer verkeersoverlast en een teloorgang van het erfgoedkarakter van de wijk en het Casino. "Het Casino is een prachtig art deco-gebouw en dat is momenteel in volle renovatie. De wijk zelf bestaat al sinds 1920 en is beschermd erfgoed", zegt buurtbewoner Saskia Vaes. "De units zouden volledig afbreuk doen aan het zicht. Dat zijn grote betonnen platen met weinig plaats voor groen, en dat in een kleine straat. Zoiets zorgt ook voor veel meer verkeer en lawaaihinder."

Omdat het perceel van de KMO-units in industriegebied ligt, is er geen openbaar onderzoek gestart. Het gemeentebestuur van Mol organiseert wel een consultatieronde die nog loopt tot en met 23 februari.