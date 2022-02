Dakloze man in brand gestoken in station Brussel-Zuid, verdachte opgepakt

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in het station van Brussel-Zuid een man in brand gestoken. Dat bevestigt het parket van Brussel. Volgens onze informatie zou het om een dakloze man gaan, die lag te slapen. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het brandwondencentrum maar verkeert niet meer in levensgevaar. Er is een verdachte opgepakt.