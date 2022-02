Brandweermannen reanimeren twee stervende poezen bij brand in Oudenaarde

Dat ambulanciers, brandweermannen en -vrouwen helden zijn, dat bewezen ze gisteren nog maar eens in Oudenaarde. Buren merkten daar in een appartmentsgebouw in de Libellestraat rook op die uit een appartement in de trappenhal kwam. De brandweer evacueerde het gebouw en kreeg het vuur, dat vermoedelijk ontstond door een vergeten pot op een kookplaat, snel onder controle. De schade in het appartement op de eerste verdieping bleef beperkt en omdat er op het moment van de brand niemand thuis was, raakte ook niemand gewond. Of toch...